Golf, Laporta in testa in Danimarca al torneo Made in HimmerLand del DP World Tour (Di sabato 3 settembre 2022) Francesco Laporta è in testa al torneo danese Made in HimmerLand, quando manca solo un giro alla fine della competizione. A Farso l’azzurro ha chiuso la giornata odierna con un parziale di 68 sul totale di 169 colpi. L’azzurro quindi, a 18 buche dalla fine del torneo, guida la classifica davanti agli inglesi Wilson, Southgate e McGowan. In caso di conferma della posizione attuale, per l’italiano sarebbe il primo successo in carriera nel DP World Tour. Tra gli altri azzurri in gara, Guido Migliozzi si trova in 34esima posizione con 205, Edoardo Molinari in 50esima posizione, mentre Renato Paratore è al momento 54esimo. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 3 settembre 2022) Francescoè inaldanesein, quando manca solo un giro alla fine della competizione. A Farso l’azzurro ha chiuso la giornata odierna con un parziale di 68 sul totale di 169 colpi. L’azzurro quindi, a 18 buche dalla fine del, guida la classifica davanti agli inglesi Wilson, Southgate e McGowan. In caso di conferma della posizione attuale, per l’italiano sarebbe il primo successo in carriera nel DP. Tra gli altri azzurri in gara, Guido Migliozzi si trova in 34esima posizione con 205, Edoardo Molinari in 50esima posizione, mentre Renato Paratore è al momento 54esimo. SportFace.

sportface2016 : #Golf, Laporta in testa in Danimarca al torneo Made in HimmerLand del #DPWorldTour - OA_Sport : Golf: Francesco Laporta continua ad andar forte in Danimarca, è nel quartetto di testa dopo il terzo giro - FederGolf : ?? R3 Made in HimmerLand ?? Ancora una prestazione super di ???? #Laporta che guadagna la vetta della classifica con -… - CatelliRossella : Made in HimmerLand: Laporta rimonta, è 2/o a metà gara - ANSA Golf - - muttinis : RT @FederGolf: ?? R2 Made in HimmerLand ?? Super ???? #Laporta che guadagna cinque posizioni: è 2/o con -14 insieme ?????????????? #Mansell a un solo… -