Ginnastica artistica, Mondiali 2022: sorteggiate suddivisioni e ordini di rotazione. Italia fortunata (Di sabato 3 settembre 2022) A Losanna (Svizzera) si è svolto il sorteggio per i Mondiali 2022 di Ginnastica artistica, che andranno in scena a Liverpool (Gran Bretagna) dal 29 ottobre al 6 novembre. L'estrazione ha determinato le varie suddivisioni e gli ordini di salita sui singoli attrezzi. L'Italia femminile è finalmente stata fortunata: le Campionesse d'Europa saranno impegnate nella nona e penultima suddivisione, in programma il 30 ottobre insieme ad altri sette gruppi (i primi tre sono previsti per il 29 ottobre). Ad aprire le danze saranno gli USA, che difenderanno il titolo. Seconda suddivisione con Romania e Spagna, poi Corea del Sud e Ucraina, Australia e Ungheria. Il quinto gruppo si scalderà con Canada e Cina, la Francia illuminerà la sesta suddivisione, Olanda e ...

