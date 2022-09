Ghirelli | ' Con Sky Lega Pro amplia la propria visibilità'

(Di sabato 3 settembre 2022) LaPro torna su Sky Sport. Anche nella stagione 2022/23 si potranno vedere fino ad un massimo di 3 partite in diretta integrale ed il programma "Diretta gol" con colmenti dai campi. Per gli ...

NewsTuttoC : Lega Pro, accordo con Sky Sport. Ghirelli 'Ampliata la visibilità della C' - LegaProOfficial : Questa mattina il Presidente @FrancescoGhire2 ha avuto un incontro con le società di Serie C, auspicando maggiore c… - Oriana18298450 : @giulia_crivelli @bosfran @LaVeritaWeb @BelpietroTweet @Radio24_news ma quale indovini? già dal giugno 2020 il mio… - Billyfelci1 : RT @MicheleSpiezia1: Udienza su #Campobasso finita a Palazzo Spada. L'avvocato del #Coni attacca il cautelare di Barra Caracciolo, segno d… - Dondolino72 : RT @MicheleSpiezia1: Udienza su #Campobasso finita a Palazzo Spada. L'avvocato del #Coni attacca il cautelare di Barra Caracciolo, segno d… -

Agenzia ANSA

"L'accordoSky è un risultato che non giunge a caso, ma è frutto di una strategia di ...giovani realtà che parteciperanno al nostro campionato" dice il presidente della Lega Pro Francesco. ...'L'accordoSky è un risultato che non giunge a caso, ma è frutto di una strategia di ...giovani realtà che parteciperanno al nostro campionato' dice il presidente della Lega Pro FrancescoFirenze, 3 settembre 2022. La Lega Pro torna su Sky Sport. Anche nella stagione 2022/23 si potranno vedere fino ad un massimo di 3 partite in diretta integrale ed il programma “Diretta gol” con colleg ...La Lega Pro torna su Sky Sport. Anche nella stagione 2022/23 si potranno vedere fino ad un massimo di 3 partite in diretta integrale ed il programma "Diretta gol" con collegamenti dai campi. (ANSA) ...