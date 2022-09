F1, Lewis Hamilton: “Quarto posto che va bene, domani in gara potremo crescere ancora” (Di sabato 3 settembre 2022) Lewis Hamilton conclude con un Quarto posto tutto sommato soddisfacente le qualifiche del Gran Premio di Olanda, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di Zandvoort il sette volte campione del mondo ha messo a segno il tempo di 1:10.648 a 306 millesimi di distacco dalla pole position del padrone di casa Max Verstappen (1:10.342). Il “Re Nero” analizza il suo sabato in maniera positiva, contando anche che non ha avuto modo di completare il suo secondo tentativo per colpa delle bandiere gialle provocate dall’uscita di pista di Sergio Perez e, come ha detto il suo team principal Toto Wolff, avrebbe potuto migliorare e puntare anche alla prima fila. L’inglese analizza a Sky Sports UK: “Se domani il delta tra il nostro giro secco rispetto al ritmo di gara ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022)conclude con untutto sommato soddisfacente le qualifiche del Gran Premio di Olanda, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di Zandvoort il sette volte campione del mondo ha messo a segno il tempo di 1:10.648 a 306 millesimi di distacco dalla pole position del padrone di casa Max Verstappen (1:10.342). Il “Re Nero” analizza il suo sabato in maniera positiva, contando anche che non ha avuto modo di completare il suo secondo tentativo per colpa delle bandiere gialle provocate dall’uscita di pista di Sergio Perez e, come ha detto il suo team principal Toto Wolff, avrebbe potuto migliorare e puntare anche alla prima fila. L’inglese analizza a Sky Sports UK: “Seil delta tra il nostro giro secco rispetto al ritmo di...

