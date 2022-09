DIRETTA MotoGP, GP San Marino 2022 LIVE: al via la FP4 con qualche goccia di pioggia a Misano (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.34 Condizioni davvero complesse per i piloti, che cominciano comunque il long-run nonostante alcune gocce di pioggia. 13.32 Molte moto in pista con la soft al posteriore, mentre Marini e alcune KTM optano per la media. Maggiore equilibrio invece all’anteriore tra soft e media. 13.30 SEMAFORO VERDE!!! Comincia la FP4. Ultimi 30 minuti di prove libere in vista della qualifica a Misano. 13.29 Al momento qualche gocciolina di pioggia sta cadendo sul tracciato, ma non è sufficiente per bagnare la pista. 13.27 Stamattina le previsioni sembravano incoraggianti, ma il meteo resta incerto e non va escluso l’arrivo della pioggia a Misano prima della conclusione delle qualifiche per la MotoGP. 13.25 Le ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.34 Condizioni davvero complesse per i piloti, che cominciano comunque il long-run nonostante alcune gocce di. 13.32 Molte moto in pista con la soft al posteriore, mentre Marini e alcune KTM optano per la media. Maggiore equilibrio invece all’anteriore tra soft e media. 13.30 SEMAFORO VERDE!!! Comincia la FP4. Ultimi 30 minuti di prove libere in vista della qualifica a. 13.29 Al momentogocciolina dista cadendo sul tracciato, ma non è sufficiente per bagnare la pista. 13.27 Stamattina le previsioni sembravano incoraggianti, ma il meteo resta incerto e non va escluso l’arrivo dellaprima della conclusione delle qualifiche per la. 13.25 Le ...

