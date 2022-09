DIRETTA Fiorentina-Juventus: segui la partita LIVE (Di sabato 3 settembre 2022) Tutto pronto per il fischio d’inizio di Fiorentina-Juventus, che aprirà la quinta giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Tutto pronto allo Stadio “Artemio Franchi” dove oggi, a partire dalle ore 15, andrà in scena la sfida tra la Fiorentina di Vincenzo Italiano e la Juventus di Massimiliano Allegri. Due squadre che arrivano a questa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 3 settembre 2022) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, che aprirà la quinta giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Tutto pronto allo Stadio “Artemio Franchi” dove oggi, a partire dalle ore 15, andrà in scena la sfida tra ladi Vincenzo Italiano e ladi Massimiliano Allegri. Due squadre che arrivano a questa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Dalla_SerieA : Diretta Fiorentina-Juve ore 15: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming - - Dalla_SerieA : Diretta Fiorentina-Juve ore 15: come vederla in tv, streaming e formazioni ufficiali - - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Serie A, Fiorentina-Juventus in streaming gratis? Guarda la partita in diretta: Se hai… - MarcoPuggini : Fiorentina - Juventus | Diretta alle 15.00 su ZONA DAZN (Anteprima Pugg... - ZonaBianconeri : RT @Fiorentinanews: #Fiorentina-#Juventus: segui la diretta testuale su -