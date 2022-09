Residui biglietti per Milan-Inter di sabato | come stanno le cose ad oggi

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 2 settembre 2022) In tanti sichiedendo sui social se possa essere possibile acquistare ancoraper. L’atteso derby di San Siro in programmapomeriggio adrappresenta un grosso puntorogativo per entrambe le tifoserie che non sono ancora riuscite ad acquistare un ticket valido per l’incontro. Ecco perché occorre fare il punto della situazione, considerando il fatto chesempre avviene in queste circostanze, c’è chi se ne approfitta con l’odioso bagarinaggio Cosa sappiamo sugli ultimiperdipomeriggio, in programma a San Siro Osservando i circuiti ufficiali, a partire dal sito ufficiale dei rossoneri, fino a Vivaticket, ...