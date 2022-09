Moto3 | risultati FP2 GP San Marino 2022 | Dennis Foggia si conferma in testa nella combinata | bene Suzuki

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 settembre 2022) Archiviata anche la seconda sessione di prove libere per laal Gran Premio di Sane della Riviera di Rimini, il pilota azzurro della Leopardsiinclassifica(tenendo dunque in considerazione anche i tempi della mattinata) grazie al miglior giro della giornata chiuso in 1:41.608. Come nelle FP1, siin seconda posizione Ayumu Sasaki, che paga questa volta un ritardo di 0.382 dall’azzurro, mentre in terza posizione figura il compagno di squadra dello stesso, Tatsuki(+0.546); quarto Sergio Garcia (+0.550), seguito da John McPhee (+0.670), Diogo Moreira (+0.755) e Ryusei Yamanaka (+0.761). Completano la ...