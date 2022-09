Javor?i? | “Venezia | è ora di fare bene in casa Benevento più forte dopo il mercato”

(Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Alla vigilia della quarta giornata del campionato di Serie B, che vedrà ilaffrontare ilvento, il tecnico arancioneroverde Ivan Javor?i? ha analizzato l’avversario e il momento della squadra. Crescita – Stiamo costruendo un certo tipo di temperamento e di carattere, percorso che ci sta dando segnali particolarmente incoraggianti in questo momento. Dentro e fuori dal campo, questo è un grosso aiuto, che ci consente di superare difficoltà e imprevisti.vento – Ogni partita porta con sé le sue peculiarità, che derivano dalle diverse caratteristiche degli avversari, ma ci manca un passaggio in maturità che ci consenta di assorbire meglio il lavoro finalizzato che facciamo durante la settimana. In termini di dominio del gioco, dobbiamo sicuramente renderci più pericolosi ...

