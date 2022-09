Argentina, una polmonite misteriosa ha ucciso 3 persone in una clinica privata: «Non è Covid-19» (Di venerdì 2 settembre 2022) Sono tre le persone morte a causa di una «polmonite di origine sconosciuta», mentre in tutto sono 9 le persone a cui è stata diagnosticata. A comunicarlo è Luis Medina Ruiz, ministro della Salute della provincia Argentina di Tucuman. Che alla stampa locale ha detto: «I pazienti hanno in comune una grave condizione respiratoria con polmonite bilaterale e compromissione delle radiografie molto simili al Coronavirus. Ma questo è escluso». Non solo Covid-19, ma anche influenza e Hantavirus non sarebbero la causa di queste polmoniti. I pazienti sono stati sottoposti a test per più di 30 possibili cause. I risultati sono sotto analisi all’Istituto Malbran di Buenos Aires. Il centro sanitario di Tucuman, invece, è stato isolato per precauzione. I 9 contagiati I 9 contagiati si ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 settembre 2022) Sono tre lemorte a causa di una «di origine sconosciuta», mentre in tutto sono 9 lea cui è stata diagnosticata. A comunicarlo è Luis Medina Ruiz, ministro della Salute della provinciadi Tucuman. Che alla stampa locale ha detto: «I pazienti hanno in comune una grave condizione respiratoria conbilaterale e compromissione delle radiografie molto simili al Coronavirus. Ma questo è escluso». Non solo-19, ma anche influenza e Hantavirus non sarebbero la causa di queste polmoniti. I pazienti sono stati sottoposti a test per più di 30 possibili cause. I risultati sono sotto analisi all’Istituto Malbran di Buenos Aires. Il centro sanitario di Tucuman, invece, è stato isolato per precauzione. I 9 contagiati I 9 contagiati si ...

