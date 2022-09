Us Open 2022: Medvedev in scioltezza nel secondo turno, Draper sorprende Auger-Aliassime (Di giovedì 1 settembre 2022) Daniil Medvedev supera agevolmente il secondo turno degli Us Open 2022, battendo il francese Arthur Rinderknech per tre set a zero (6-2 7-5 6-3). Pronti-via e il tennista russo si porta sul 4-0, con due break (primo e terzo game) e dopo aver annullato all’avversario tre palle per l’immediato contro break nel secondo gioco. Da canto suo, il transalpino è molto falloso al servizio, e solo nel secondo set riuscirà ad alzare la propria percentuale di prime in campo: ciò si traduce in un parziale più equilibrato, almeno nell’apparenza, visto che arriva “solo” un break, nell’undicesimo game, ma senza che Rinderknech sia mai andato anche solo vicino ad impensierire Medvedev nei propri turni in battuta. Canovaccio che si ripete nel terzo set, con ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022) Daniilsupera agevolmente ildegli Us, battendo il francese Arthur Rinderknech per tre set a zero (6-2 7-5 6-3). Pronti-via e il tennista russo si porta sul 4-0, con due break (primo e terzo game) e dopo aver annullato all’avversario tre palle per l’immediato contro break nelgioco. Da canto suo, il transalpino è molto falloso al servizio, e solo nelset riuscirà ad alzare la propria percentuale di prime in campo: ciò si traduce in un parziale più equilibrato, almeno nell’apparenza, visto che arriva “solo” un break, nell’undicesimo game, ma senza che Rinderknech sia mai andato anche solo vicino ad impensierirenei propri turni in battuta. Canovaccio che si ripete nel terzo set, con ...

