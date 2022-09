US Open 2022, Matteo Berrettini: “L’aver giocato poco è uno svantaggio, ho impiegato tre settimane per riprendermi dal Covid” (Di giovedì 1 settembre 2022) Ci sono cose che solo chi ha giocato può comprendere. Da esterni non si può che criticare il livello di gioco espresso da Matteo Berrettini nell’ultimo incontro degli US Open 2022. Il romano ha vinto, ma non ha convinto, come si suol dire: il successo in quattro set, con tanta sofferenza, contro un tennista di livello inferiore come il francese Hugo Grenier, ha portato a farsi delle domande sulle effettive prospettive dell’azzurro in questo torneo. Se si facessero valutazioni, partendo da un tennista nel pieno della sua condizione fisica e mentale, si potrebbe arrivare a dire che il percorso dell’italiano potrebbe portarlo alle semifinali, essendo quello con le maggiori credenziali in rapporto alla superficie in cui si gioca. Tuttavia, il Berrettini falloso e discontinuo della sfida ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) Ci sono cose che solo chi hapuò comprendere. Da esterni non si può che criticare il livello di gioco espresso danell’ultimo incontro degli US. Il romano ha vinto, ma non ha convinto, come si suol dire: il successo in quattro set, con tanta sofferenza, contro un tennista di livello inferiore come il francese Hugo Grenier, ha portato a farsi delle domande sulle effettive prospettive dell’azzurro in questo torneo. Se si facessero valutazioni, partendo da un tennista nel pieno della sua condizione fisica e mentale, si potrebbe arrivare a dire che il percorso dell’italiano potrebbe portarlo alle semifinali, essendo quello con le maggiori credenziali in rapporto alla superficie in cui si gioca. Tuttavia, ilfalloso e discontinuo della sfida ...

DavidPuente : No! A Lampedusa non sono sbarcati 83 mila migranti con il reddito di cittadinanza - DavidPuente : No! Il PD di Enrico Letta non ha presentato una proposta di legge per legalizzare la pedofilia - DavidPuente : Il falso sondaggio elettorale con il M5s primo partito - cavetibi : RT @rcolosimo: Oggi questo sondaggio indica per il #TerzoPolo l’11,5%. Sta a vede’ che ‘ste elezioni le vinciamo noi…?? @CarloCalenda #l… - CatelliRossella : Tennis:Us Open;Berrettini contro Murray 'sto bene,tanta energia' - Tennis - ANSA -