(Di giovedì 1 settembre 2022) “Il tempo che ti piace sprecare non è tempo sprecato”, diceva il filosofo Bertrand Russell. Aggiungo che il tempo che ti piace sprecare è spesso essenziale per il tuo benessere. Per la tua salute mentale e fisica, di tanto in tanto devi... Leggi

ivl24_it : L’arcivescovo Nolè ricoverato al Gemelli per accertamenti - sonans_DDT : @bell444brunette boh fra “gemelli: baci squisiti” nel senso che si sente ciò che ho mangiato? - Infohobo : @dorinileonardo I gemelli (eterozigoti) Daniele e Lucia Pesce hanno fatto il vaccino e adesso sono identici - lavoltapagina : @siufille l'attacco alle torri gemelli - BallettiRoberto : @pdnetwork @EnricoLetta Ma dove stavate quando perdevo il lavoro chiuso dentro casa per il lockdown oppure quando a… -

Stando a quanto rivela la Repubblica , dietro la decisione dei "" di Artena di cambiare avvocato ci sarebbe l'incontro a Rebibbia con il 24enne romano che, nella notte tra il 23 e il 24 ...Oroscopo Branko 1 settembre Ariete Conserva i tuoi documenti importanti in un luogo più sicuro. Un'inversione potrebbe portarti in una situazione pericolosa. Studialo ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...COSENZA – L’arcivescovo di Cosenza-Bisignano S. E. Rev.ma monsignor Francesco Nolè da ieri pomeriggio (30 agosto) è stato ricoverato al Policlinico Gemelli per una serie di importanti accertamenti.