Basket | Europei Milano 2022 | Datome | “Essere capitano è un prestigio”

"Sono al sesto Europeo, ma giocare in Italia sarà un'altra cosa. Se mi sento stressato? Essere capitano è un prestigio, anche se ci sono giocatori più forti di me, ma la cosa brutta è che se il risultato non è positivo, allora ho più responsabilità". Queste sono le recenti dichiarazioni di Gigi Datome, capitano dell'ItalBasket, nel contesto della presentazione di un Fan Zone in quel di Milano; il tutto in vista degli Europei di pallacanestro meneghini. L'esperto azzurro, ex Nba, ha descritto dunque le proprie sensazioni in merito alla situazione della sua Italia, con la speranza di far bene proprio in quel di Milano.

