Zaporizhzhia | il team dell’Aiea è in viaggio verso la centrale | “Vogliamo evitare un disastro nucleare”

"Stiamo andando in un territorio occupato e questo richiede garanzie esplicite, non solo da parte russa, ma anche ucraina". Così, prima che il convoglio composto da dieci mezzi bianchi 'targati' dall'egida dell'Onu, lasciasse Kiev, ha affermato Rafael Grossi, il capo dell'Aiea e della 'missione tecnica' alla centrale di Zaporizhzhia, per impedire un disastro nucleare. L'Aiea verso la centrale di Zaporizhzhia: "Passeremo lì qualche giorno". Incertezza sui tempi del viaggio Dopo aver aggiunto che "Passeremo lì qualche giorno", dove lavorerà al fianco di un team composto da 14 persone, il Segretario generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, ha spiegato che, in 'tempi di pace', per coprire i circa 55 ...

