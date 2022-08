Ultime Notizie Roma del 31-08-2022 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 31 agosto 2022)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione economia in apertura nuovo balzo dell’inflazione in Italia secondo le Stime preliminari nel mese di agostogli indici nazionali dei prezzi al consumo per l’intera collettività al lordo dei tabacchi registrano aumento dello 0,1% su base mensile del 8,4 % su base annua da + 7,9% del mese precedente lo rileva l’Istat e nelle Stime sottolineando che ti tratta di un livello che non si registrava da dicembre 1975 quando tu pari a + 8,8% in crescita anche i prezzi del cosiddetto carrello della spesa al più 9,7% segnando un aumento che non si osservava da giugno 1984 in particolare retrattile bene alimentari per la cura della casa e della persona da + 9,1 * 100 + 9,7 mentre allentano quelli dei prodotti ad alta frequenza D’Acquisto da + ...