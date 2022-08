Sampdoria, da Defrel a Orsolini e Vignato: le piste per l'attacco (Di martedì 30 agosto 2022) Una delle priorità della Sampdoria in questa chiusura di mercato è quella di consegnare a mister Giampaolo un rinforzo offensivo.... Leggi su calciomercato (Di martedì 30 agosto 2022) Una delle priorità dellain questa chiusura di mercato è quella di consegnare a mister Giampaolo un rinforzo offensivo....

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | La #Sampdoria aspetta sempre #Defrel ma non molla #Pussetto - SampNews24 : Calciomercato #Sampdoria: da #Ounas a #Biuk e #Pjaca. Tutti i possibili acquisti per l’attacco - calsciomercato : ???????La Sampdoria è sempre alla ricerca di un attaccante. I liguri continuano ad aspettare ????Defrel, ma non mollan… - riccardo_n10 : #Calciomercato | @sampdoria , obiettivi Pjaca e Defrel per l’attacco di Giampaolo ???????? - SampNews24 : #Defrel-#Sampdoria, blitz dalla Serie A: un club prova a soffiarlo -