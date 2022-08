Meloni: ci manca energia ma Ue si occupava di insetti da cucinare (Di martedì 30 agosto 2022) "L'Europa si è occupata delle direttive su come si cucinano gli insetti e noi oggi non abbiamo energia in Europa e abbiamo il problema di dove andarla a prendere". Lo ha detto la leader di Fratelli d'... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 30 agosto 2022) "L'Europa si è occupata delle direttive su come si cucinano glie noi oggi non abbiamoin Europa e abbiamo il problema di dove andarla a prendere". Lo ha detto la leader di Fratelli d'...

