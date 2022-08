Elisabetta Canalis e la durissima polemica su Instagram per i suoi spot: "Intervenga l'Agcom!" (Di martedì 30 agosto 2022) Si è scatenata una vera e propria polemica su Instagram a causa di uno spot pubblicitario che ha come protagonista Elisabetta Canalis. Scopriamo cosa sta accadendo Elisabetta Canalis è di sicuro una delle più belle showgirl che ci siano in circolazione. Questa volta, però, è proprio come è stata veicolata la sua immagine ad averla messa al centro di una dura polemica sui social. Elisabetta infatti, oltre ad avere una grande carriera artistica alle sue spalle, è anche una delle influencer più importanti del nostro paese. Nel momento in cui scriviamo, appunto, può vantare ben 3.3 milioni di follower su Instagram. È naturale, dunque, che i suoi comportamenti vengano spesso emulati dai ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 30 agosto 2022) Si è scatenata una vera e propriasua causa di unopubblicitario che ha come protagonista. Scopriamo cosa sta accadendoè di sicuro una delle più belle showgirl che ci siano in circolazione. Questa volta, però, è proprio come è stata veicolata la sua immagine ad averla messa al centro di una durasui social.infatti, oltre ad avere una grande carriera artistica alle sue spalle, è anche una delle influencer più importanti del nostro paese. Nel momento in cui scriviamo, appunto, può vantare ben 3.3 milioni di follower su. È naturale, dunque, che icomportamenti vengano spesso emulati dai ...

ilmessaggeroit : Elisabetta Canalis, bufera sullo spot dell'acqua San Benedetto. «Spinge a saltare la colazione per stare in forma» - leonDuuxx : Elisabetta Canalis, è polemica per la pubblicità dell'acqua San Benedetto Il problema, semmai, sarebbe da cercare… - principesso2 : No a messaggi di magrezza eccessiva e mi dispiace per chi ha problemi seri, ma vi conosco, mascherine: spesso punta… - alessandroboero : @clamichaelpito A 25 anni sono andato a ballare allo shocking club a Milano vestito da Elisabetta Canalis e mi pres… - luigimilani : Polemiche demenziali di fine agosto: Elisabetta #Canalis , polemica per la pubblicità della San Benedetto - la Repu… -