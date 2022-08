E' riscatto Inter, Cremonese battuta 3-1 (Di martedì 30 agosto 2022) MILANO (ITALPRESS) – Un'Inter orfana di Lukaku approfitta del mezzo passo falso del Milan e supera in classifica i cugini grazie al 3-1 firmato ai danni di una Cremonese che esce comunque da San Siro a testa alta. Una sfida decisa dalle reti di Correa, Barella e Lautaro, con il centrocampista della nazionale azzurra dominante per tutti i 90 minuti. I padroni di casa sfiorano subito il vantaggio al 2?, quando Dimarco calcia una punizione che esce di un soffio alla sinistra dell'ex di turno Radu. Dieci minuti dopo arriva l'1-0. I grigiorossi concedono un ingenuo contropiede da corner a favore, con Barella che recupera palla e la porta rapidamente a ridosso dell'area opposta. La sfera arriva a Dzeko che calcia con il destro trovando la parata di Radu, ma sulla respinta è Correa il più sveglio di tutti nel ribattere in fondo al sacco. Il 2-0 arriva al 38?. ... Leggi su iltempo (Di martedì 30 agosto 2022) MILANO (ITALPRESS) – Un'orfana di Lukaku approfitta del mezzo passo falso del Milan e supera in classifica i cugini grazie al 3-1 firmato ai danni di unache esce comunque da San Siro a testa alta. Una sfida decisa dalle reti di Correa, Barella e Lautaro, con il centrocampista della nazionale azzurra dominante per tutti i 90 minuti. I padroni di casa sfiorano subito il vantaggio al 2?, quando Dimarco calcia una punizione che esce di un soffio alla sinistra dell'ex di turno Radu. Dieci minuti dopo arriva l'1-0. I grigiorossi concedono un ingenuo contropiede da corner a favore, con Barella che recupera palla e la porta rapidamente a ridosso dell'area opposta. La sfera arriva a Dzeko che calcia con il destro trovando la parata di Radu, ma sulla respinta è Correa il più sveglio di tutti nel ribattere in fondo al sacco. Il 2-0 arriva al 38?. ...

