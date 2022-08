“Un partito di Porro? Vi svelo cosa ne penso”

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 29 agosto 2022) Intervista di Francesca D’Angelo per Libero Nicola, stasera si ricomincia: torna su Rete4 con “Quarta Repubblica” e la stagione non poteva essere più calda di così… «Dice? A me sembra freddissima». Ma se ci sono la crisi di governo, la guerra, la pandemia, le bollette impazzite, l’apocalissi ecologica! «Sì, ma tutto questo è finito sotto la coltre della par condicio, che è una sorta di sacco di iuta ficcato sull’informazione. Costringe infatti i giornalisti a usare il bilancino anziché lasciarci liberi di fare il nostro mestiere. Per come la vedo io, la par condicio non è altro che la sublimazione del pregiudizio burocratico per cui la libertà è sempre arbitrio». In realtà è una legge che nasce a tutela della democrazia. «No, no: contesto! È nata all’insegna della stronzaggine: si pensa che la tv sia più influente di quello che è e, soprattutto, che i giornalisti ...