Si infrange il sogno di ritornare sulla Luna? Cancellato il lancio del razzo della Nasa

Leggi su iltempo

(Di lunedì 29 agosto 2022) Ildel viaggioè solo rinviato. LahaildelArtemis 1 per problemi tecnici: perdite di carburante hanno determinato intoppi e rallentamenti fino alla decisione di rinviare ildel. La prossima volta potrebbe essere già il prossimo venerdì 2 settembre, ma tutto dipende dai risultati dei test che saranno effettuati. Così per oggi non vi è stato alcundi razzi verso lada Cape Canaveral, in Florida. La missione sarà il primo volo del progetto Artemis, una missione per riportare gli astronautiper la prima volta da quando il programma Apollo è ...