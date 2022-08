ErCardinale : @DavidHume183 Ma non è manco questione di idolo, pienamente consapevole che non stiamo parlando di Patrick Vieira o… -

La Gazzetta dello Sport

Il giovane bianconero classe 2003 continua a brillare, scavalcando gerarchie e diventando una certezza per Allegri. La carriera, le caratteristiche, ...Accompagnate dalla voce di Miki Nuñez,locale, le squadre fanno il proprio ingresso in campo. ... che al 67' propizia il raddoppio del Barcellona dopo un retropassaggio avventato di De; è ... L'idolo De Bruyne, l'Nba e i due grandi amori: a tutto Miretti Per tracciarne un identikit attendibile bisognerà attendere i prossimi impegni di una stagione pazza, con 7 partite nei prossimi 21 giorni tra campionato e Champions. Ed è proprio per questo motivo ch ...La benedizione del super campione del Belgio per De Ketelaere: arrivano le bellissime parole per il talento del Milan ...