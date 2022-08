F1, Verstappen si gode il momento: “E presto Red Bull con un nuovo telaio” (Di lunedì 29 agosto 2022) Una Red Bull più leggera per un Max Verstappen sempre più dominante. Lo ha confermato il campione del mondo in carica e il leader della classifica a Sky Sports Uk F1. “E’ difficile dire cosa sto provando in questo momento – ha affermato il pilota olandese – mi sto godendo il momento, e tutti nel team sanno che stiamo vivendo un ottimo periodo. Rimaniamo anche concentrati su tutto ciò che vogliamo raggiungere, ed al momento ci stiamo riuscendo, ma vogliamo sempre di più. Nelle prossime gare arriverà un nuovo telaio, ma non so di quanto sarà più leggero”. E ancora: “Questo weekend è stato meraviglioso – ha aggiunto l’olandese, reduce da uno storico trionfo al Gran Premio del Belgio – siamo stati super competitivi sin dall’inizio, e oggi sapevamo che ... Leggi su sportface (Di lunedì 29 agosto 2022) Una Redpiù leggera per un Maxsempre più dominante. Lo ha confermato il campione del mondo in carica e il leader della classifica a Sky Sports Uk F1. “E’ difficile dire cosa sto provando in questo– ha affermato il pilota olandese – mi stondo il, e tutti nel team sanno che stiamo vivendo un ottimo periodo. Rimaniamo anche concentrati su tutto ciò che vogliamo raggiungere, ed alci stiamo riuscendo, ma vogliamo sempre di più. Nelle prossime gare arriverà un, ma non so di quanto sarà più leggero”. E ancora: “Questo weekend è stato meraviglioso – ha aggiunto l’olandese, reduce da uno storico trionfo al Gran Premio del Belgio – siamo stati super competitivi sin dall’inizio, e oggi sapevamo che ...

