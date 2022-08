Amici 21 | la verità arriva dai camerini | “Alimentava gli scontri” | tutta colpa della prof

Leggi su specialmag

(Di lunedì 29 agosto 2022) Mesi dopo la fine di21, un concorrente ammettelain merito ae dissidi interni. Le sue parole rivelano uno scenario complesso21 (Youtube)La nuova edizione didi Maria de Filippi sembra essere pronta per iniziare. Lo storico talent show di Canale5 introdurrà alcune novità, dopo tanti anni. Innanzitutto, Veronica Peparini lascerà la cattedra: al suo posto tornerà Emanuel Lo, ballerino e coreografo. Lo stesso accadrà ad Anna Pettinelli, radiofonica e pilastro del programma: la sua sedia sarà occupata da Arisa, altro grande ritorno ad. Nelle ultime ore, però, un ex concorrente di21 ha rivelato alcuni retroscena in merito a dissidi interni e litigi frequenti. La realtà è piuttosto insidiosa e l’accusa è ...