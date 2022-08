Si può pareggiare 0-0 a Firenze. Non è un passo indietro per il Napoli (Di domenica 28 agosto 2022) Lo 0-0 in casa della Fiorentina non si può definire una battuta d’arresto. Né, a nostro avviso, si possono tirare in ballo distrazioni da calciomercato. È stata una bella partita per la Serie A, giocata a viso aperto, combattuta, entrambe le formazioni hanno provato a vincere. Il Napoli ha mostrato di essere una squadra adulta, per nulla inesperta. Conosce i momenti della partita, sa soffrire e rinculare quando ve n’è bisogno. Probabilmente – visto l’impegno di giovedì in Conference – nella ripresa Spalletti si sarebbe aspettato un calo viola che non c’è stato. E di questo va dato merito a Italiano. Nel primo tempo la Fiorentina di Italiano parte forte, pressa alto e anche a tutto campo, gioca con intensità. In più Italiano piazza Amrabat praticamente a uomo su Lobotka, mossa intelligente per spegnere la luce alla squadra di Spalletti. Il Napoli paga ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 28 agosto 2022) Lo 0-0 in casa della Fiorentina non si può definire una battuta d’arresto. Né, a nostro avviso, si possono tirare in ballo distrazioni da calciomercato. È stata una bella partita per la Serie A, giocata a viso aperto, combattuta, entrambe le formazioni hanno provato a vincere. Ilha mostrato di essere una squadra adulta, per nulla inesperta. Conosce i momenti della partita, sa soffrire e rinculare quando ve n’è bisogno. Probabilmente – visto l’impegno di giovedì in Conference – nella ripresa Spalletti si sarebbe aspettato un calo viola che non c’è stato. E di questo va dato merito a Italiano. Nel primo tempo la Fiorentina di Italiano parte forte, pressa alto e anche a tutto campo, gioca con intensità. In più Italiano piazza Amrabat praticamente a uomo su Lobotka, mossa intelligente per spegnere la luce alla squadra di Spalletti. Ilpaga ...

