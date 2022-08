Salvini in Calabria insiste: “Chi vota Lega, sceglie il Ponte sullo Stretto” (Di domenica 28 agosto 2022) “È fondamentale unire Calabria, Sicilia, Italia ed Europa. Andare da Palermo a Berlino in otto ore non è un sogno. È possibile. Il Ponte sullo Stretto si autofinanzia con contributi privati e pedaggi privati, inoltre toglierebbe inquinamento dalle acque del canale e soprattutto garantirebbe migliaia di posti di lavoro in Calabria e in Sicilia per i prossimi anni. Quindi penso che sia doveroso passare dalle parole ai fatti. Chi sceglie la Lega, sceglie il Ponte sullo Stretto“. Così il leader della Lega Matteo Salvini, rispondendo, a margine della conferenza stampa a Corigliano Rossano, a una domanda sul Ponte sullo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) “È fondamentale unire, Sicilia, Italia ed Europa. Andare da Palermo a Berlino in otto ore non è un sogno. È possibile. Ilsi autofinanzia con contributi privati e pedaggi privati, inoltre toglierebbe inquinamento dalle acque del canale e soprattutto garantirebbe migliaia di posti di lavoro ine in Sicilia per i prossimi anni. Quindi penso che sia doveroso passare dalle parole ai fatti. Chilail“. Così il leader dellaMatteo, rispondendo, a margine della conferenza stampa a Corigliano Rossano, a una domanda sul...

ilfattovideo : Salvini in Calabria insiste: “Chi vota Lega, sceglie il Ponte sullo Stretto” - CosenzaPost : Salvini in Calabria per lanciare i temi del progetto Lega e sostenere concretamente la crescita - PrannoFrancesco : @Noiconsalvini Tutta la mia solidarietà Matteo Salvini anche le minacce di morte è il colmo, buona domenica in Calabria io ci credo - LDinosio : RT @LegaSalvini: ++ MATTEO SALVINI OGGI IN CALABRIA ++ ?? ORE 11.30 ???? CORIGLIANO-ROSSANO (Cosenza) - conferenza stampa (“Masseria Mazzei”,… - LDinosio : RT @LegaSalvini: ++ MATTEO SALVINI OGGI IN CALABRIA ++ ?? ORE 11.30 ???? CORIGLIANO-ROSSANO (Cosenza) - conferenza stampa (“Masseria Mazzei”,… -