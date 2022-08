Ma quali catastrofi climatiche, furono le invasioni a estinguere la civiltà minoica (Di sabato 27 agosto 2022) Roma, 27 ago – La misteriosa civiltà minoica continua ad affascinare esperti ed appassionati. Un mito intramontabile che interroga l’uomo sulle sue origini fin dalla più antica Grecia. Tra mito e realtà, gli studi e le ricerche archeologiche nella leggendaria isola di Creta proseguono con nuove scoperte e ipotesi sulle tracce degli avi. Secondo una dichiarazione rilasciata dalla McMaster University, il professor Tristan Carter e i suoi colleghi hanno esaminato le lame di ossidiana dell’età del bronzo rinvenute a Malia, sull’isola di Creta. Il fine di questa ricerca è quello di indagare sull’idea che i micenei della Grecia continentale avessero invaso l’isola, attribuendo quindi a violente immigrazioni la fine della misteriosa civiltà. Non catastrofi climatiche ma immigrazione violenta Se ne ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 27 agosto 2022) Roma, 27 ago – La misteriosacontinua ad affascinare esperti ed appassionati. Un mito intramontabile che interroga l’uomo sulle sue origini fin dalla più antica Grecia. Tra mito e realtà, gli studi e le ricerche archeologiche nella leggendaria isola di Creta proseguono con nuove scoperte e ipotesi sulle tracce degli avi. Secondo una dichiarazione rilasciata dalla McMaster University, il professor Tristan Carter e i suoi colleghi hanno esaminato le lame di ossidiana dell’età del bronzo rinvenute a Malia, sull’isola di Creta. Il fine di questa ricerca è quello di indagare sull’idea che i micenei della Grecia continentale avessero invaso l’isola, attribuendo quindi a violente immigrazioni la fine della misteriosa. Nonma immigrazione violenta Se ne ...

