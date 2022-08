Shia LaBeouf rivela di aver contemplato il suicidio: "Non volevo più vivere" (Di venerdì 26 agosto 2022) L'attore 36enne Shia LaBeouf rivela di aver avuto pensieri suicidi durante il momento più drammatico della sua carriera tanto da aver pensato al suicidio. "Il mio mondo è andato in frantumi", queste sono le parole pronunciate da Shia LaBeouf descrivendo un periodo non molto lontano della sua carriera, dove ha dovuto affrontare incidenti d'auto, riabilitazione, scoppi emotivi, episodi violenti e una denuncia da parte dell'attrice FKA Twigs, la quale l'ha accusato di molestie sessuali, tanto da meditare il suicidio. La goccia che ha fatto traboccare il vaso per l'attore è stato il licenziamento dal film Don't Worry Darling di Olivia Wilde, la quale lo ha considerato non adatto per il ruolo a causa della sua energia troppo "combattiva", ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 26 agosto 2022) L'attore 36ennediavuto pensieri suicidi durante il momento più drammatico della sua carriera tanto dapensato al. "Il mio mondo è andato in frantumi", queste sono le parole pronunciate dadescrivendo un periodo non molto lontano della sua carriera, dove ha dovuto affrontare incidenti d'auto, riabilitazione, scoppi emotivi, episodi violenti e una denuncia da parte dell'attrice FKA Twigs, la quale l'ha accusato di molestie sessuali, tanto da meditare il. La goccia che ha fatto traboccare il vaso per l'attore è stato il licenziamento dal film Don't Worry Darling di Olivia Wilde, la quale lo ha considerato non adatto per il ruolo a causa della sua energia troppo "combattiva", ...

