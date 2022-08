vincenx2419 : @ildelfinogiulio @corrini Ci impiega un pò a rispondere, te lo dico perché già a gennaio da Mentana durante la dire… - g_zerbato : RT @drugo56873141: #domino avevo perso di vista Dario Fabbri che adoravo. lo ritrovo a dirigere questo mensile, fico, dico. Poi però scopro… - drugo56873141 : #domino avevo perso di vista Dario Fabbri che adoravo. lo ritrovo a dirigere questo mensile, fico, dico. Poi però s… - Michele75681042 : @GabrieleBelved6 Ti dico io chi ci vorrebbe Muriel ma quello stronzo i soldi li spende x i giornalisti della 7 Ment… - maicattivo : @AgostinisV @Enrico__Costa @SkyTG24 @giudebellis Mentana ha battuto un colpo. De Bellis tocca a te. A chi voleva ap… -

ilGiornale.it

non si nasconde dietro a giri di parole per rafforzare questo sua tesi. Il giornalista si riferisce "a quelli che dicono non mandiamo armi e poi magari chiedono di armare la gente contro i ...fin da ora che sono pronto a rinunciare alla mia mezz'ora di spazio e usare quei minuti per ... Vespa: "Meloni - Letta, confronto all'americana in tv" Elezioni politiche,: "Pronti a ... Mentana: "Vi dico come sarà il prossimo governo" Nel corso di un dibattito il noto giornalista ha parlato della situazione politica attuale, non risparmiando critiche al Pd e al Terzo Polo e ipotizzando la composizione di un futuro governo di centro ...«Il futuro governo Proviamo a ipotizzarlo. Nordio alla giustizia, Tajani agli esteri, Giorgetti allo sviluppo economico, Cingolani confermato alla transizione ecologica, un tecnico all'economia, con ...