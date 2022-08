Calcio | Inzaghi | ' Lazio squadra forte | servirà una partita attenta'

(Di giovedì 25 agosto 2022) Milano, 25 ago. (Adnkronos) - "Affrontiamo una, che quest'anno si è migliorata sicuramente nell'organico. Ha mantenuto tutti i giocatori più forti e sappiamo che dovremo fare una gara di personalità, perché troveremo unapreparata, organizzata, uno stadio importante con tanta gente. Dovremo fare una". Lo dice l'allenatore dell'Inter Simonein conferenza stampa alla vigilia del match con ladel bomber Ciro Immobile. "A lui mi lega un grandissimo affetto, ha fatto stagioni importantissime con me, l'ha rifatta l'anno scorso con Sarri. So che è unaparticolare per tutti, a cui teniamo tutti. Ciro fa sempre gol, magari domani si riposa".

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: INTER - Inzaghi: 'Spero che Immobile si riposi, Skriniar sta crescendo' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: INTER - Inzaghi: 'Spero che Immobile si riposi, Skriniar sta crescendo' - MessaggeroSport : Inter, Inzaghi ritrova la Lazio: «Sono legato a Immobile. Problemi con Skriniar? Lo vedo concentrato» - ilmessaggeroit : Inter, Inzaghi ritrova la Lazio: «Sono legato a Immobile. Problemi con Skriniar? Lo vedo concentrato» - susydigennaro : RT @napolimagazine: INTER - Inzaghi: 'Spero che Immobile si riposi, Skriniar sta crescendo' -

Lo scorso anno l'Inter era stato eliminato agli ottavi di finale dal Liverpool: andare a vincere all'Anfield Road per 0 - 1 non era bastato agli uomini di Simoneper ribaltare lo 0 - 2 dell'...Mozione degli affetti diper Immobile: "Mi lega un grande affetto a Ciro, ha fatto stagioni importanti con me e anche l'anno scorso con Sarri. E' una partita particolare per tutti, ma auguro ...Alla vigilia della sfida contro i biancocelesti, il tecnico parla alla stampa: "Ho diversi ballottaggi da risolvere. Sarri Dà sempre un'impronta alle sue squadre" ...Milano, 25 ago. – (Adnkronos) – “Lo vedo molto bene, concentrato, attento. C’è stato qualche problemino a inizio preparazione per via dell’infortunio con la Nazionale, una cosa nuova perché in 3-4 ann ...