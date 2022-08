AEW: CM Punk vs. Jon Moxley è ancora il main event previsto per All Out? (Di giovedì 25 agosto 2022) CM Punk ha debuttato l’anno scorso in occasione di AEW Rampage: The First Dance ed è diventato immediatamente una grande attrazione per la compagnia. Da allora ha lavorato con diverse stelle di prima grandezza, tra cui Jon Moxley. Come si è visto nell’episodio di questa settimana di Dynamite, Punk ha affrontato Jon in un match per l’unificazione del titolo mondiale. In modo abbastanza sorprendente, il wrestler di Chicago è stato sconfitto in meno di tre minuti. Voci di corridoio Secondo rumor, il main event previsto per AEW All Out sarà ancora Punk vs. Moxley. Non si sa quando verrà annunciata la rivincita e se ci saranno particolari stipulazioni. Tony Khan voleva un risultato shock per il match titolato, e ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 25 agosto 2022) CMha debuttato l’anno scorso in occasione di AEW Rampage: The First Dance ed è diventato immediatamente una grande attrazione per la compagnia. Da allora ha lavorato con diverse stelle di prima grandezza, tra cui Jon. Come si è visto nell’episodio di questa settimana di Dynamite,ha affrontato Jon in un match per l’unificazione del titolo mondiale. In modo abbastanza sorprendente, il wrestler di Chicago è stato sconfitto in meno di tre minuti. Voci di corridoio Secondo rumor, ilper AEW Allsaràvs.. Non si sa quando verrà annunciata la rivincita e se ci saranno particolari stipulazioni. Tony Khan voleva un risultato shock per il match titolato, e ...

Zona_Wrestling : AEW: CM Punk vs. Jon Moxley è ancora il main event previsto per All Out? - TSOWrestling : Per Dave Meltzer il piano è sempre lo stesso: a #AEWAllOut sarà davvero ancora CM Punk vs Jon Moxley? #TSOW //… - TSOWrestling : La #AEW ha caricato su #YouTube il match titolato che si è svolto a #AEWDynamite. #TSOW // #TSOS - kernlpanic_ : @JoyBlack87 @lavedovabianca Punk che fa l'opposto rispetto a qualsiasi altro ex campione, persino di Jericho, mentr… - ErCardinale : Un po’ godo sinceramente, Punk è sempre stato il mio preferito di sempre ma mi sta stuccando -