"Non sono scemo e non mento". E Crosetto zittisce Serracchiani (Di mercoledì 24 agosto 2022) La deputata dem tira in ballo l'ex parlamentare di FdI coinvolgendolo erroneamente nella caduta del governo Draghi Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 24 agosto 2022) La deputata dem tira in ballo l'ex parlamentare di FdI coinvolgendolo erroneamente nella caduta del governo Draghi

marcocappato : Al meeting di CL Enrico Letta ha spiegato quanto sia grave non avere approvato una legge sul fine vita. Sono d'acco… - matteosalvinimi : #Salvini: A differenza di PD e 5Stelle io mai nella vita governerò un Paese che consenta di coltivare o distribuire… - AlexBazzaro : Cari amici, vi comunico che non sono stato candidato alle prossime elezioni politiche. Pieno rispetto per le scelte… - NonOra07 : Le giornate scorrono Io rimango fermo, ma non immobile tra futuro e presente. Sono in equilibrio, lo schermo blu é… - vrottn : Molti si stupiscono per gli scroscianti applausi a #Draghi al #meetingRimini. Ricordo che gli applausi sono stati… -