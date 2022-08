Monza, Sky: “Obiettivo Vignato per la trequarti” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Monza Vignato- Il Monza è tornato a lavoro dopo la sconfitta per 4-0 contro il Napoli di domenica scorsa. Lavoro molto intenso per Stroppa, già a rischio esonero. Il Monza è molto attento sul mercato in entrata, seguendo vari obbiettivi per la difesa, dove il profilo adatto sembra essere German Pezzella. Si tratta con l’entourage dell’Argentino, l’ex Fiorentina percepisce circa 3 milioni di euro netti a stagione al Besikstas. Un altro Obiettivo per la trequarti è Vignato, in uscita dal Bologna e fuori dagli schemi di Sinisa Mihaljovic. Il gioiello ex Chievo Verona, arrivato nell’estate del 2020 non ha convinto a pieno la società rossoblù e potrebbe partire in questa sessione di mercato per cercare di trovare più spazio. Tra le società più interessate, secondo Sky, ci ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 24 agosto 2022)- Ilè tornato a lavoro dopo la sconfitta per 4-0 contro il Napoli di domenica scorsa. Lavoro molto intenso per Stroppa, già a rischio esonero. Ilè molto attento sul mercato in entrata, seguendo vari obbiettivi per la difesa, dove il profilo adatto sembra essere German Pezzella. Si tratta con l’entourage dell’Argentino, l’ex Fiorentina percepisce circa 3 milioni di euro netti a stagione al Besikstas. Un altroper la, in uscita dal Bologna e fuori dagli schemi di Sinisa Mihaljovic. Il gioiello ex Chievo Verona, arrivato nell’estate del 2020 non ha convinto a pieno la società rossoblù e potrebbe partire in questa sessione di mercato per cercare di trovare più spazio. Tra le società più interessate, secondo Sky, ci ...

