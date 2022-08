Gary Busey nega le accuse di violenza sessuale: "Tutto falso" (Di mercoledì 24 agosto 2022) Gary Busey ha recentemente negato le accuse di violenza sessuale, dicendo che le affermazioni delle presunte vittime sono completamente false. Gary Busey ha negato le accuse di violenza sessuale che sono state mosse contro di lui durante una recente fan convention nel New Jersey. L'attore 78enne ha dichiarato che le affermazioni sono "tutte false" e che "non è successo nulla" durante il Monster Mania Con del 2022. Le parole della star arrivano prontamente pochi giorni dopo che Busey è stato accusato da due persone diverse di contatto sessuale criminale di quarto grado. Le presunte violenze avrebbero avuto luogo presso la convention annuale al Doubletree ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 24 agosto 2022)ha recentementeto ledi, dicendo che le affermazioni delle presunte vittime sono completamente false.hato lediche sono state mosse contro di lui durante una recente fan convention nel New Jersey. L'attore 78enne ha dichiarato che le affermazioni sono "tutte false" e che "non è successo nulla" durante il Monster Mania Con del 2022. Le parole della star arrivano prontamente pochi giorni dopo cheè stato accusato da due persone diverse di contattocriminale di quarto grado. Le presunte violenze avrebbero avuto luogo presso la convention annuale al Doubletree ...

