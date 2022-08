Femminicidio a Bologna | 56enne uccisa a colpi di mazza dal suo stalker

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Alessandra Matteuzzi, 56 anni, è statasotto la sua abitazione nella periferia di, in via dell’Arcoveggio, adie altri oggetti contundenti. Alcuni parlano anche di martellate. Secondo quanto emerso finora, si tratterebbe di uncommesso da un uomo che la perseguitava da diverso tempo, dopo una relazione interrotta. È un ragazzo italiano, Giovanni Padovani, calciatore e modello di anni 26, riferisce Il Resto del Carlino, a cui era già stato applicato dal giudice il divieto di avvicinamento. Le prime ricostruzioni segnalano che sarebbe successo attorno alle 21:00 di ieri sera, 23 agosto, quando la donna è rincasata e si è trovata il suo carnefice ad attenderla. Lei gli avrebbe urlato di andarsene. A quel punto lui l’avrebbe trascinata sotto al portico ...

Su Facebook, l'11 giugno, Alessandra Matteuzzi , 56 anni, aveva pubblicato un video che riprendeva il cielo azzurro e le nuvole: "L'estate è libertà, respira questa libertà", scriveva. Due ...Un nuovo, dunque, consumatosi intorno alle 21,30 al culmine di una violenta lite in un condominio di via dell'Arcoveggio, a. Le volanti, chiamate sul posto da alcuni inquilini, ... Femminicidio di Alessandra Matteuzzi a Bologna, parla una testimone Ha raccontato anche di un tumore contro il quale ha lottato. Ieri ha preso un aereo dalla Sicilia, è arrivato a Bologna, ha aspettato e ammazzato l'ex compagna.Un ex calciatore delle giovanili del Napoli e della Nazionale Under-17 che oggi giocava in Sicilia: ecco chi è Giovanni Padovani, il killer di Alessandra ...