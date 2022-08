Draghi a Rimini: l’Italia ce la farà, di qualunque colore politico sarà il prossimo governo (Di mercoledì 24 agosto 2022) Quello che il Meeting di Rimini ha accolto tra gli applausi è un Draghi ottimista, addirittura a tratti sorridente. Un ex premier convinto del suo operato e delle possibilità di un Italia forte all’interno di un’Europa solida come non mai. Un ex capo di governo dimissionario, che dal pulpito romagnolo riprende le fila del discorso interrotto con la sua uscita di scena dall’appello rivolto agli elettori a recarsi alle urne. Al Meeting di Rimini Draghi si mostra ottimista «Tra poche settimane gli italiani, sulle base dei programmi, sceglieranno il nuovo Parlamento e, su questo, invito tutti gli italiani ad andare a votare». È così, allora, che il premier Mario Draghi intervenendo al Meeting di Rimini si rivolge alla platea in uno dei passaggi salienti del suo ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 24 agosto 2022) Quello che il Meeting diha accolto tra gli applausi è unottimista, addirittura a tratti sorridente. Un ex premier convinto del suo operato e delle possibilità di un Italia forte all’interno di un’Europa solida come non mai. Un ex capo didimissionario, che dal pulpito romagnolo riprende le fila del discorso interrotto con la sua uscita di scena dall’appello rivolto agli elettori a recarsi alle urne. Al Meeting disi mostra ottimista «Tra poche settimane gli italiani, sulle base dei programmi, sceglieranno il nuovo Parlamento e, su questo, invito tutti gli italiani ad andare a votare». È così, allora, che il premier Mariointervenendo al Meeting disi rivolge alla platea in uno dei passaggi salienti del suo ...

CottarelliCPI : Sto ascoltando il discorso di Draghi a Rimini. Una domanda sorge. Ma perché mai non gli è stato consentito di finire il suo lavoro? - EnricoLetta : Ascolto il discorso di grande orgoglio ???? ed ???? di #Draghi a Rimini. E poi penso che #Salvini, #Berlusconi e #Conte… - Palazzo_Chigi : In diretta l'intervento del Presidente Mario Draghi alla 43esima edizione del “Meeting per l’amicizia tra i popoli”… - ToniDianaGroup : RT @FantuzziF: Draghi accolto al Meeting di Rimini da una ovazione: sono gli stessi che ieri hanno applaudito la Meloni. La dimostrazione c… - lisanna : RT @Palazzo_Chigi: In diretta l'intervento del Presidente Mario Draghi alla 43esima edizione del “Meeting per l’amicizia tra i popoli” che… -