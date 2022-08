Boban e l’addio al Milan | «Rifarei tutto | è una questione di dignità Andava fatto | ne vado fiero»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Parla anche del, nell’intervista rilasciata questa mattina alla Gazzetta dello Sport. All’ex dirigente rossonero viene chiesto se rifarebbe e ridirebbe. Non ha dubbi nel rispondere che non si è pentito, anzi, ripeterebbe. «Assolutamente si,di principio e. Non mi dipingo come un santo, non lo sono, ma. Dispiace quanto accaduto, ma ne». Maldini ha dovuto faticare per ottenere un rinnovo di contratto: non lo trova strano? «Sì, molto, è stato undeludente» Il cambio di proprietà delnon appare chiarissimo… «Si parla tanto e si sa poco, vedremo quando avverrà». L'articolo ilNapolista.