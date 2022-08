Traffico Roma del 23-08-2022 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 23 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione situazione scorrevole lungo il raccordo e la tangenziale poco anche ilsulla rete viaria cittadina a Primavalle Continuano i lavori in via Pietro Maffi chiusa alla circolazione tra via di Val Favara e Piazza Capecelatro al Aurelio invece per una borragine rimane chiusa via Innocenzo XI e infine trasporto pubblico prolungata fino al 5 settembre la pausa dei lavori sulla-lido treni regolari da inizio A fine servizio dettagli di queste e di altre notizie sul sito.luceverde.it da Manuel correte tutto al prossimo aggiornamento un servizio a cura del e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilitĂ