Tennis, ATP Winston-Salem: esordio positivo per Fabio Fognini (Di martedì 23 agosto 2022) Buona la prima per Fabio Fognini nel torneo ATP 250 di Winston-Salem. Il ligure si è qualificato per il secondo turno dopo aver sconfitto in due set il serbo Dusan Lajovic con un doppio 7-5 il serbo Dusan Lajovic dopo un'ora e quarantaquattro minuti di gioco. Adesso per il nativo di Arma di Taggia ci sarà la sfida con il 20enne britannico Jack Draper, che ha raggiunto per la prima volta i quarti di finale in un Masters 1000 a Montreal. Una partita quella con Lajovic dove il servizio non è stato certamente protagonista, soprattutto nel primo set. Sono ben ventidue le palle break concesse in totale dai due Tennisti. Fognini ha comunque tenuto un buona percentuale di punti vinti con la prima (74%). In totale il ligure ha vinto 82 punti contro i 71 dell'avversario.

