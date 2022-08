Puma e Milan presentano nuovo Third kit: maglia verde con scritte gialle (Di martedì 23 agosto 2022) E’ stato presentato oggi da Puma e Milan il nuovo Third kit del Club rossonero per la stagione 2022/23 “che sarà indossato dalle squadre maschili, femminili e giovanili nelle rispettive competizioni”. La terza maglia, che debutterà sabato 27 agosto contro il Bologna a San Siro, “presenta una grafica tono su tono della bandiera di Milano e un’esclusiva versione monocromatica dello stemma del Club rossonero. La maglia integra sottili accenti e finiture di colore giallo che omaggiano il caratteristico stile Milanese”. ‘Siamo davvero entusiasti di presentare oggi il nostro Third kit, che, grazie al fantastico lavoro del nostro partner Puma, unisce il nostro heritage e il nostro spirito innovativo – ha dichiarato Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di ... Leggi su sportface (Di martedì 23 agosto 2022) E’ stato presentato oggi dailkit del Club rossonero per la stagione 2022/23 “che sarà indossato dalle squadre maschili, femminili e giovanili nelle rispettive competizioni”. La terza, che debutterà sabato 27 agosto contro il Bologna a San Siro, “presenta una grafica tono su tono della bandiera dio e un’esclusiva versione monocromatica dello stemma del Club rossonero. Laintegra sottili accenti e finiture di colore giallo che omaggiano il caratteristico stileese”. ‘Siamo davvero entusiasti di presentare oggi il nostro Third kit, che, grazie al fantastico lavoro del nostro partner, unisce il nostro heritage e il nostro spirito innovativo – ha dichiarato Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di ...

