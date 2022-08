Papa Francesco, spunta un retroscena: sono in programma le “prove” del Conclave (Di martedì 23 agosto 2022) Da tempo ormai sono insistenti le voci di addio da parte di Papa Francesco. Le sue condizioni di salute fanno preoccupare i fedeli. Il Pontefice, però, non si è mai tirato indietro e soprattutto non ha saltato quasi nessun impegno. Molti, però, pensano che presto possa essere eletto un nuovo Papa. Nel frattempo spunta un retroscena: sarebbero in programma le “prove” del Conclave. (Continua dopo la foto…) Malore durante l’udienza di Papa Francesco: cos’è successo Le condizioni di salute di Papa Francesco Preoccupano le condizioni di salute di Papa Francesco, apparso malconcio nelle ultime uscite pubbliche. Da tempo circolano molte ... Leggi su tvzap (Di martedì 23 agosto 2022) Da tempo ormaiinsistenti le voci di addio da parte di. Le sue condizioni di salute fanno preoccupare i fedeli. Il Pontefice, però, non si è mai tirato indietro e soprattutto non ha saltato quasi nessun impegno. Molti, però, pensano che presto possa essere eletto un nuovo. Nel frattempoun: sarebbero inle “” del. (Continua dopo la foto…) Malore durante l’udienza di: cos’è successo Le condizioni di salute diPreoccupano le condizioni di salute di, apparso malconcio nelle ultime uscite pubbliche. Da tempo circolano molte ...

