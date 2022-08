Ritrovato corpo sub disperso in mare ad Ancona (Di lunedì 22 agosto 2022) E' stato trovato durante la notte il corpo di Roberto Liviabella, il sub anconetano di 61 anni disperso in mare dopo un'immersione davanti alla Grotta Azzurra. Dopo l'allarme dato dalla moglie nel ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 22 agosto 2022) E' stato trovato durante la notte ildi Roberto Liviabella, il sub anconetano di 61 anniindopo un'immersione davanti alla Grotta Azzurra. Dopo l'allarme dato dalla moglie nel ...

