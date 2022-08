Napoli, 80enne spara alla moglie e si barrica in casa (Di lunedì 22 agosto 2022) Un uomo di 80 anni ha ferito la moglie con due colpi di pistola e poi si è barricato in casa da dove si rifiuta di uscire. Succede a Bacoli, non lontano da Pozzuoli (Napoli). Sul posto sono arrivati i carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano avrebbe utilizzato una pistola di piccolo calibro sparando un colpo dopo l’altro, anche se ancora non è chiaro quali fossero le sue intenzioni iniziali e si attende la sua uscita per fare chiarezza. Come riporta l’agenzia Ansa, la moglie 77enne è stata portata in ambulanza all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Non si trova in pericolo di vita ma la prognosi rimane riservata. su Open Leggi anche: Torino, arrestato un 73enne per l’omicidio della moglie: uccisa con un bastone dopo una ... Leggi su open.online (Di lunedì 22 agosto 2022) Un uomo di 80 anni ha ferito lacon due colpi di pistola e poi si èto inda dove si rifiuta di uscire. Succede a Bacoli, non lontano da Pozzuoli (). Sul posto sono arrivati i carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano avrebbe utilizzato una pistola di piccolo calibrondo un colpo dopo l’altro, anche se ancora non è chiaro quali fossero le sue intenzioni iniziali e si attende la sua uscita per fare chiarezza. Come riporta l’agenzia Ansa, la77enne è stata portata in ambulanza all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Non si trova in pericolo di vita ma la prognosi rimane riservata. su Open Leggi anche: Torino, arrestato un 73enne per l’omicidio della: uccisa con un bastone dopo una ...

