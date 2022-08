Monaco-Lens 1-4 | gol e highlights | a segno anche Fofana | VIDEO

(Di lunedì 22 agosto 2022) Gol edi1-4, partita della 3^ giornata della Ligue 1 2022-2023. Un gol dei 'sangue e oro' è del centrocampista ivoriano, classe 1995, ex Udinese e seguito dal Milan per questa sessione estiva di calciomercato. Il

OncemetrosES : Serie A ???? Torino 0-0 Lazio Udinese 0-0 Salernitana Inter 3-0 Spezia Sassuolo 1-0 Lecce Ligue 1 ???? Monaco 1-4 Lens Marsella 2-1 Nantes - SolamenteFulbo : #Ligue1 Fecha 3 Mónaco 1-4 Lens Marsella 2-1 Nantes #SerieA Fecha 2 Torino 0-0 Lazio Udinese 0-0 Salernitana Int… - Fprime86 : RT @CalcioPillole: #Ligue1, poker di #Lione e #Lens a Troyes e Monaco. Il #Marsiglia di misura sul Nantes. - CalcioPillole : #Ligue1, poker di #Lione e #Lens a Troyes e Monaco. Il #Marsiglia di misura sul Nantes. - sportli26181512 : Monaco-Lens: video, gol e highlights: Gara ricca di reti quella del match valido per la terza giornata della Ligue… -

- Hoffenheim 0 - 3 15:30 Wolfsburg - Schalke 04 0 - 0 15:30 Augusta - Mainz 05 1 - 2 15:30 Stoccarda - Friburgo 0 - 1 18:30 Union Berlino - Lipsia 2 - 1 CALCIO - LIGUE 1 17:001 - 4 21:...- Hoffenheim 0 - 3 15:30 Wolfsburg - Schalke 04 0 - 0 15:30 Augusta - Mainz 05 1 - 2 15:30 Stoccarda - Friburgo 0 - 1 18:30 Union Berlino - Lipsia 2 - 1 CALCIO - LIGUE 1 17:001 - 4 21:...Ottimo avvio di campionato per il Lens, che batte in trasferta il Monaco 4-1 e raccoglie ben 7 punti nelle prime tre gare di Ligue1. In gol anche l'ex ...Ottimo avvio di campionato per il Lens, che batte in trasferta il Monaco 4-1 e raccoglie ben 7 punti nelle prime tre gare di Ligue1.