Mina e quella 'maledetta ultima volta': ricordate com'era? Farete fatica a riconoscerla

Vi ricordate quando Mina apparve l'ultima volta in pubblico? Probabilmente molti di voi lo ignorano, ma il cambiamento è radicale! La straordinaria Mina ha calcato le scene per l'ultima volta più di 40 anni fa: era infatti il 23 agosto del 1978, sotto il tendone di Bussoladomani a Marina di Pietrasanta, quando annunciò davanti al pubblico che quella sarebbe stata la sua ultima esibizione dal vivo. Lo choc fu generale! Mina all'inizio della sua carriera- getty – curiosauro.itSono passati 44 anni da quando Anna Maria Mazzini, in arte Mina, si esibì per l'ultima volta su un palco davanti ad un pubblico. La straordinaria cantante si trovava in Versilia per un'esibizione quando diede l'annuncio, e lo stupore fu ...

