Kim segna il suo primo gol con il Napoli, in pochi hanno notato il gesto con Juan Jesus (Di lunedì 22 agosto 2022) Kim segna il suo primo gol con il Napoli: la dedica speciale alla moglie e l'esultanza di Juan Jesus Kim ha segnato il suo primo gol con la maglia del Napoli. Il gigante con gli occhi a mandorla chiamato a sopperire Kalidou Koulibaly, il 'Comandante' di Spalletti passato al Chelsea dopo 8 anni all'ombra del Vesuvio. Fisico da corazziere e tanta, tanta pulizia negli interventi, unitamente ad un'efficacia dettata dalla capacità di leggere in anticipo le situazioni e non perdersi in troppi fronzoli. Kim possiede tecnica, potenza ed intelligenza: insomma, l'identikit giusto per raccogliere la pesante eredità dell'ormai ex pilastro azzurro. Contro il Monza Kim ha brillato, rivelandosi tra i migliori in campo: zero sbavature, l'ex Petagna e Caprari annullati ...

