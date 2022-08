Isola 16, reunion londinese per Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis (che lancia una frecciatina a chi non credeva nella loro amicizia) (Di lunedì 22 agosto 2022) Fra i ricordi più belli dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi c’è sicuramente la bellissima amicizia venutasi a creare fra Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi. Nonostante le divergenze caratteriali e alcuni malintesi abbiano portato l’attore romano e il fratello dell’ex gieffina Guendalina a discutere tante volte, il legame fra i due è cresciuto giorno dopo giorno, da diventare inseparabili. Purtroppo un infortunio di Edo non li ha portati a realizzare il loro desiderio più grande: giocarsi insieme la finale. Tavassi infatti ha dovuto abbandonare il gioco a un passo da quel meritatissimo traguardo. La vittoria è andata poi a Nicolas, facendo letteralmente esplodere il televoto. Ma cosa sarebbe successo se ... Leggi su isaechia (Di lunedì 22 agosto 2022) Fra i ricordi più belli dell’ultima edizione de L’dei Famosi condotta da Ilary Blasi c’è sicuramente la bellissimavenutasi a creare fraed. Nonostante le divergenze caratteriali e alcuni malintesi abbiano portato l’attore romano e il fratello dell’ex gieffina Guendalina a discutere tante volte, il legame fra i due è cresciuto giorno dopo giorno, da diventare inseparabili. Purtroppo un infortunio di Edo non li ha portati a realizzare ildesiderio più grande: giocarsi insieme la finale.infatti ha dovuto abbandonare il gioco a un passo da quel meritatissimo traguardo. La vittoria è andata poi a, facendo letteralmente esplodere il televoto. Ma cosa sarebbe successo se ...

IsaeChia : #Isola 16, reunion londinese per Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis (che lancia una frecciatina a chi non credeva… - Annatonnaro : RT @FocusonafricaIt: “I miei soli amici erano i maiali, così avevo finito per muovermi come loro, a quattro zampe”. È solo una delle terrib… - Antonespola : RT @AntonellaNapoli: Tra il 1962 ed il 1984 2.015 bambini tra i 2 e i 12 anni furono deportati in #Francia dall’isola della Riunione. Quest… - GiorgiaGambino : RT @FocusonafricaIt: “I miei soli amici erano i maiali, così avevo finito per muovermi come loro, a quattro zampe”. È solo una delle terrib… - AndreaPluchino3 : RT @FocusonafricaIt: “I miei soli amici erano i maiali, così avevo finito per muovermi come loro, a quattro zampe”. È solo una delle terrib… -