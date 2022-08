Ilary Blasi in barca, con chi prosegue le sue vacanze? (Di lunedì 22 agosto 2022) lary Blasi continua le sue vacanze pubblicando le foto con la stessa modalità della prima vacanza, quella in Tanzania con i figli. Prima la partenza in aereo, poi dopo un po’ l’arrivo ma non rivela subito la destinazione scelta. I paparazzi avevano ragione, Ilary Blasi è al mare, ha scelto di concludere le vacanze in barca. Con lei c’è sua figlia Isabel, la piccola Totti, che fino a due giorni fa era con il papà a Sabaudia. E’ lì che è rimasto Francesco Totti, nella villa di Sabaudia, è lui in questo giorni il punto di riferimento dei figli più grandi, Cristian e Chanel. Ilary Blasi e Totti sono ormai separati e devono diversi prima di tutto i compiti da genitori. Ilary Blasi in vacanza con la figlia Isabel ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 22 agosto 2022) larycontinua le suepubblicando le foto con la stessa modalità della prima vacanza, quella in Tanzania con i figli. Prima la partenza in aereo, poi dopo un po’ l’arrivo ma non rivela subito la destinazione scelta. I paparazzi avevano ragione,è al mare, ha scelto di concludere lein. Con lei c’è sua figlia Isabel, la piccola Totti, che fino a due giorni fa era con il papà a Sabaudia. E’ lì che è rimasto Francesco Totti, nella villa di Sabaudia, è lui in questo giorni il punto di riferimento dei figli più grandi, Cristian e Chanel.e Totti sono ormai separati e devono diversi prima di tutto i compiti da genitori.in vacanza con la figlia Isabel ...

TrivelaThe : RT @FraGaliero3: @Fedenardi2 @angelomangiante Si sta scopando ilary blasi - KaloTwittaCose : Dovete sapere che la doppiatrice di Kagome e di Nana Komatsu ha anche doppiato una piccola Ilary Blasi in un film chiamato 'Fiori di Zucca' - NinoCascione1 : CAIRO EDITORE. Di seguito: la lavatrice di Ilary Blasi conteneva una microspia? Il grafene nel siero, aumenta la ri… - PAOLOMA68573946 : @GFVIP_Official @Canale5Tv @MedInfinityIT non può però durare 10 mesi fino a giugno 2022 sarebbe troppo e l ' ISOLA… - ElisaDiGiacomo : Totti e Blasi: Ilary in viaggio con la figlia Isabel, Francesco a Sabaudia -