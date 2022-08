Traffico Roma del 20-08-2022 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 20 agosto 2022) Luceverdetrovati dalla redazione nessuna segnalazione di rilievo in queste ore Sui raccordi autostradali della capitale anche se la circolazione Invia di intensificazione in questo terzo weekend di agosto Per gli spostamenti ricordiamo il divieto di transito dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate al di fuori dai centri abitati dalle 8 alle 16 Ricordiamoci da ieri chiusa via della Lungara trasferita Buon Pastore Lungotevere Gianicolense mentre da lunedì lavori sullo spartiin via Salaria all’altezza di via di Ponte Salario interventi sono in programma fino alla fine del mese che comportano la chiusura del tratto tra Priscilla e viale Somalia per concludere fino a domani lavori di manutenzione traOstiense Fiumicino aeroporto cancellazioni e sostituzioni sulla linea ferroviaria con bus per il Leonardo Express ...